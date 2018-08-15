Реал - Атлетіко: онлайн-трансляція Суперкубка УЄФА

Представники столиці Іспанії "Реал" і "Атлетіко" в середу, 15 серпня, розіграють перший євротрофей нового футбольного сезону. У Таллінні на стадіоні "Ліллекюла" команди посперечаються за Суперкубок УЄФА. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Реал - Атлетико. Початок зустрічі - о 22:00 за київським часом.

ДЕ ДИВИТИСЯ РЕАЛ - АТЛЕТІКО

Побачити трансляцію мадридського дербі можна буде у прямому ефірі на каналі "Футбол 1". Тут за традицією показ гри супроводжуватиме аналітична студія за участю відомих експертів.

Крім того, гру покажуть російський мовник "Матч! Футбол 1" та білоруський "Білорусь 5".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ РЕАЛ - АТЛЕТИКО

Фаворитом майбутньої зустрічі вважається чинний переможець Ліги чемпіонів. Ставки на перемогу "Реала" в основний час приймаються з коефіцієнтом 2,50.

Нічия оцінюється котируванням 3,20. А показники на успіх "матрацників" досягають рівня 2,90.

ЛЮДИ В ЧОРНОМУ

Поєдинок у Таллінні обслужить польська бригада арбітрів на чолі з Шимоном Марчиняком. Допомагати йому будуть лайнсмени Томаш Лісткевич і Павел Сокольницьки.

Додатковими помічниками виступлять Павєл Рачковськи і Томаш Мусял. А роль четвертого судді дісталася румунові Овідіу Хацегану.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Хулент Лопетегі, головний тренер "Реала":

- Мій перший офіційний матч - це фінал. "Реал" вчергове завоював право зіграти матч за Суперкубок. Ми намагалися добре підготуватися до гри з дуже сильним суперником, якого ми добре знаємо і який, до того ж, є нашим сусідом. Є всі підстави вважати, що на нас очікує чудовий матч. Ми раді, що наш перший офіційний матч у сезоні - це фінал, і у нас є можливість виграти титул.

Дієго Сімеоне, головний тренер "Атлетіко":

- У майбутній грі ми маємо намір зробити все від нас залежне, щоб перемогти. "Атлетіко" треба покращити те, що він демонстрував у минулому сезоні. Наші очікування вкрай високі. У нас було непросте міжсезоння, тому що багато гравців команди виступали на чемпіонаті світу. Фізично ми підготовлені краще, ніж "Реал". Однак вирішальним фактором стануть емоції, що має відіграти нам на руку.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

"Реал": Навас - Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело - Каземіро, Кроос, Іско - Бейл, Бензема, Асенсіо

"Атлетіко": Хмара - Хуанфран, Годін, Хіменес, Філіпе Луїс - Коке, Сауль, Родріго - Лемар, Грізманн, Коста

Як повідомляв OBOZREVATEL, мадридський "Реал" включив у заявку на матч за Суперкубок УЄФА воротаря збірної України Андрія Луніна.

Зазначимо, що для "вершкових" гра у Таллінні стане першою після того, як клуб залиши головний тренер Зінедін Зідан і зірка команди Кріштіану Роналду. При цьому "королівський клуб" поки досить скромно проводить трансферну кампанію. Справді зоряним можна назвати придбання за 40 млн євро воротаря "Челсі" Тібо Куртуа.

У міжсезоння "Реал" зіграв три матчі у Міжнародному кубку чемпіонів і поєдинок за трофей Сантьяго Бернабеу. В активі мадридців три перемоги за однієї поразки.

31.07: "Манчестер Юнайтед" - "Реал" - 2:1 (Маямі, США)

04.08: "Реал" - "Ювентус" - 3:1 (Ландовер, США)

07.08: "Реал" - "Рома" - 2:1 (Іст-Рутерфорд, США)

11.08: "Реал" - "Мілан" - 3:1 (Мадрид, Іспанія)

Зі свого боку "Атлетіко" зумів зберегти кістяк команди. Незважаючи на безліч чуток, прийняв рішення залишитися у Мадриді головна зірка клубу француз Антуан Грізманн. При цьому "матрацники" здійснили один з найдорожчих трансферів літа, викупивши у "Монако" контракт чемпіона світу-2018 Тома Лемара за 70 млн євро.

Підопічні Дієго Сімеоне провели п'ять матчів на тренувальних зборах. Назвати вдалою підготовку "Атлетіко" не можна, оскільки іспанці виграли лише один матч з п'яти.