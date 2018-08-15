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Реал - Атлетико: де дивитися Суперкубок УЄФА

10.5тЧитати новину російською

Два мадридські клуби - "Реал" та "Атлетико" - в середу, 15 серпня, змагатимуться за перший трофей нового єврокубкового сезону. У Таллінні на стадіоні "Ліллекюла" команди розіграють Суперкубок УЄФА. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Реал - Атлетико. Початок зустрічі - о 22:00 за київським часом.

Питання з трансляцією мадридського дербі на території України поки не вирішене. Очікується, що гру можна буде побачити в прямому ефірі на каналі "Футбол 1", в ефірній сітці якого за годину до стартового свистка арбітра Шимона Марчіняка запланована аналітична студія за участю експертів. Крім того, гру покаже білоруський мовник "Білорусь 5".

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Для "Реалу" ця гра стане першою офіційною після звільнення з команди тренера Зінедіна Зідана, місце якого зайняв Хулен Лопетегі, і трансфера португальця Кріштіану Роналду. "Атлетико" ж навпаки вдалося утримати свою головну зірку француза Антуана Грізманна. Крім того, "матрацники" відзначилися підписанням ще одного представника новоспечених чемпіонів світу, придбавши в "Монако" за 70 млн євро Тома Лемара.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мадридський "Реал" влаштував справжню підставу воротарю збірної України Андрію Луніну, який був куплений у луганської "Зорі" за 9 млн євро.

Читайте всі новини по темі "Суперкубок України" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Суперкубок України
Місце
ЕстоніяТаллінн
Об'єкти
Реал МадридАтлетіко Мадрид
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