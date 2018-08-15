Реал - Атлетико: де дивитися Суперкубок УЄФА

Два мадридські клуби - "Реал" та "Атлетико" - в середу, 15 серпня, змагатимуться за перший трофей нового єврокубкового сезону. У Таллінні на стадіоні "Ліллекюла" команди розіграють Суперкубок УЄФА. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Реал - Атлетико. Початок зустрічі - о 22:00 за київським часом.

Питання з трансляцією мадридського дербі на території України поки не вирішене. Очікується, що гру можна буде побачити в прямому ефірі на каналі "Футбол 1", в ефірній сітці якого за годину до стартового свистка арбітра Шимона Марчіняка запланована аналітична студія за участю експертів. Крім того, гру покаже білоруський мовник "Білорусь 5".

Для "Реалу" ця гра стане першою офіційною після звільнення з команди тренера Зінедіна Зідана, місце якого зайняв Хулен Лопетегі, і трансфера португальця Кріштіану Роналду. "Атлетико" ж навпаки вдалося утримати свою головну зірку француза Антуана Грізманна. Крім того, "матрацники" відзначилися підписанням ще одного представника новоспечених чемпіонів світу, придбавши в "Монако" за 70 млн євро Тома Лемара.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мадридський "Реал" влаштував справжню підставу воротарю збірної України Андрію Луніну, який був куплений у луганської "Зорі" за 9 млн євро.