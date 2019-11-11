Скандал у матчі "Шахтар" – "Динамо": Тайсон пояснив сльози

Півзахисник донецького "Шахтаря" Тайсон виступив із заявою стосовно інциденту з проявом расизму в матчі з "Динамо" в українському Класіко.
Футболісти "Динамо" заспокоюють Тайсона
ФК "Шахтар"
"Я люблю свою расу, я б'юся за колір. Що б я не робив, це все для нас, для любові. Я ніколи не мовчатиму під час зустрічі з такою нелюдською та підлою поведінкою. Мої сльози були викликані обуренням, запереченням того, що відбувається, і безпорадністю, адже я нічого не міг зробити тієї миті. Але нас вчили бути сильними й боротися. Боротися за свої права і рівність", – написав Тайсон у своєму Instagram.
Бразильський легіонер "гірників" також додав, що бачить свою роль у тім, щоб "боротися, підняти голову і не припиняти боротьбу".
"У расистському суспільстві недостатньо не бути расистом – ми всі маємо бути антирасистами! Футболу потрібно більше поваги, світу потрібно більше поваги. Спасибі всім за слова підтримки. Ми продовжимо боротися. Ні расизму", – підсумував Тайсон.
"Amo minha raça, luto pela cor, o que quer que eu faça é por nós , por amor ..." Jamais irei me calar diante de um ato tão desumano e desprezível ! Minhas lágrimas foram de indignação, de repúdio e de impotência, impotência por não poder fazer nada naquele momento! Mas somos ensinados desde muito cedo a sermos fortes ea lutar ! Lutar pelos nossos direitos e por igualdade! O meu papel é lutar, bater no peito, erguer a cabeça e seguir lutando sempre! ✊🏿 Em uma sociedade racista, não basta não ser racista, precisamos ser antirracista! O futebol precisa de mais respeito, o mundo precisa de mais respeito! Obrigada a todos pelas mensagens de apoio! Seguimos a luta ... ✊🏿 Net rasizmu
Нагадаємо, у другому таймі поєдинку "Шахтар" – "Динамо" ультрас киян почали скандувати образливі речівки на адресу Дентіньо і Тайсона, внаслідок чого арбітр перервав гру на три хвилини. Перед зупинкою зустрічі Тайсон, який не витримав образ, показав вболівальникам у відповідь середній палець і вибив м'яч на трибуни, через що після відновлення гри отримав червону картку.
Як повідомляв OBOZREVATEL, матч на ОСК "Металіст" "Шахтар" – "Динамо" завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол на 18 хвилині забив Сергій Кривцов.
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