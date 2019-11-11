Скандал у матчі "Шахтар" – "Динамо": Тайсон пояснив сльози

Півзахисник донецького "Шахтаря" Тайсон виступив із заявою стосовно інциденту з проявом расизму в матчі з "Динамо" в українському Класіко.

Футболісти "Динамо" заспокоюють Тайсона ФК "Шахтар"

"Я люблю свою расу, я б'юся за колір. Що б я не робив, це все для нас, для любові. Я ніколи не мовчатиму під час зустрічі з такою нелюдською та підлою поведінкою. Мої сльози були викликані обуренням, запереченням того, що відбувається, і безпорадністю, адже я нічого не міг зробити тієї миті. Але нас вчили бути сильними й боротися. Боротися за свої права і рівність", – написав Тайсон у своєму Instagram.

Бразильський легіонер "гірників" також додав, що бачить свою роль у тім, щоб "боротися, підняти голову і не припиняти боротьбу".

"У расистському суспільстві недостатньо не бути расистом – ми всі маємо бути антирасистами! Футболу потрібно більше поваги, світу потрібно більше поваги. Спасибі всім за слова підтримки. Ми продовжимо боротися. Ні расизму", – підсумував Тайсон.

Нагадаємо, у другому таймі поєдинку "Шахтар" – "Динамо" ультрас киян почали скандувати образливі речівки на адресу Дентіньо і Тайсона, внаслідок чого арбітр перервав гру на три хвилини. Перед зупинкою зустрічі Тайсон, який не витримав образ, показав вболівальникам у відповідь середній палець і вибив м'яч на трибуни, через що після відновлення гри отримав червону картку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч на ОСК "Металіст" "Шахтар" – "Динамо" завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол на 18 хвилині забив Сергій Кривцов.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!