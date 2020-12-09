Расистський скандал у ЛЧ: стало відомо, які слова арбітра призвели до зупинки матчу

Матч шостого туру Ліги чемпіонів ПСЖ – "Істанбул Башакшехір" був зупинений після того, як четвертий суддя Себастьян Колцеску назвав помічника тренера турецької команди П'єра Вебо "цим чорним хлопцем".

Авторитетний румунський журналіст Емануель Рошу опублікував на своїй сторінці в Twitter відео епізоду, який призвів до скандалу. Румунський арбітр сказав головному рефері Овідіу Хацегану: "Цей чорний хлопець. Підійди та подивися на нього. Цей чорний хлопець дозволяє собі неприпустиму поведінку".

Діалог арбітрів про "чорного хлопця" Twitter Емануеля Рошу

Нападник "Бакакшехіра" Демба Ба обурився, почувши діалог суддівської бригади, та став вимагати пояснень у Колцеску.

"Ти ніколи не кажеш "цей білий хлопець", звертаючись до білої людини. Ти кажеш: "Цей хлопець". Так чому ти кажеш "цей чорний хлопець", коли йдеться про темношкіру людину?" – запитав у четвертого арбітра Ба.

Пізніше Колцеску пояснив, що сказав Хацегану слово "Negru", яке румунською означає "чорний", але не хотів нікого ображати, оскільки не є расистом.

Поєдинок ПСЖ – "Істанбул Башакшехір" буде дограний у середу, 9 грудня, з 15-ї хвилини та новою бригадою арбітрів. Його результат не має великого турнірного значення, оскільки парижани забезпечили собі путівку в 1/8 фіналу ЛЧ, але ще можуть вийти в плей-оф турніру з першого місця в групі, якщо переможуть.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стали відомі результати матчів Ліги чемпіонів, які відбулися у вівторок, 8 грудня.