Расистський скандал у ЛЧ: стало відомо, які слова арбітра призвели до зупинки матчу

Матч шостого туру Ліги чемпіонів ПСЖ – "Істанбул Башакшехір" був зупинений після того, як четвертий суддя Себастьян Колцеску назвав помічника тренера турецької команди П'єра Вебо "цим чорним хлопцем".

Авторитетний румунський журналіст Емануель Рошу опублікував на своїй сторінці в Twitter відео епізоду, який призвів до скандалу. Румунський арбітр сказав головному рефері Овідіу Хацегану: "Цей чорний хлопець. Підійди та подивися на нього. Цей чорний хлопець дозволяє собі неприпустиму поведінку".

Нападник "Бакакшехіра" Демба Ба обурився, почувши діалог суддівської бригади, та став вимагати пояснень у Колцеску.

"Ти ніколи не кажеш "цей білий хлопець", звертаючись до білої людини. Ти кажеш: "Цей хлопець". Так чому ти кажеш "цей чорний хлопець", коли йдеться про темношкіру людину?" – запитав у четвертого арбітра Ба.

Пізніше Колцеску пояснив, що сказав Хацегану слово "Negru", яке румунською означає "чорний", але не хотів нікого ображати, оскільки не є расистом.

Поєдинок ПСЖ – "Істанбул Башакшехір" буде дограний у середу, 9 грудня, з 15-ї хвилини та новою бригадою арбітрів. Його результат не має великого турнірного значення, оскільки парижани забезпечили собі путівку в 1/8 фіналу ЛЧ, але ще можуть вийти в плей-оф турніру з першого місця в групі, якщо переможуть.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стали відомі результати матчів Ліги чемпіонів, які відбулися у вівторок, 8 грудня.