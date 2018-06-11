"Рамзан потрібен нашим гальмам": Слєпаков висміяв ЧС-2018 в новій пісні

Відомий російський комік Семен Слєпаков випустив нову пісню, присвячену чемпіонату світу з футболу в Росії.

Він висміяв той факт, що в країні організовують ЧС на тлі хиткої економічної ситуації. Відповідне відео опубліковано на його YouTube-каналі. (Щоб послухати повністю пісню, проскрольте сторінку до кінця)

Крім того, Слєпаков запропонував призначити тренером російської збірної з футболу главу Чечні Рамзана Кадирова.

"Всім очевидно, що сумний Черчесов цукерку не сліпить з цих бовдурів. І якщо не попередимо ми загрозу, то знову нас поставлять у звичну позу. Ви запитаєте, хто ж нас виручити може? Хто за такий короткий час допоможе? Хто зробить нас чемпіонами світу? Моя пропозиція - Рамзан Кадиров", - заспівав він.

У приспіві йдеться: "Рамзан, Рамзан, Рамзан нас він призведе до призів. Рамзан, Рамзан, Рамзан - твердий як пармезан. Не вірить чоловічим сльозам. Служить прикладом сам. Потрібен нашим гальмам".

Після провалу на матчі, Кадиров, відповідно до сюжету пісні, заявив, що летить назад до Чечні.

"Я бачив в Чечня багато різних фігня, але ви здивували навіть мене. Не підходьте, я вас боюся, вперше в житті своєї я здаюся. Зараз Володимиру Володимировичу я подзвоню, скажу, що лечу назад до Чечні. Вже краще там проблеми вирішувати, чим наш російський футбол піднімати", - співає від імені глави Чечні.

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