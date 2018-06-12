"Рамзан потрібен гальмам": у Кадирова образилися на Слєпакова за пісню до ЧС-2018

Російському коміку Семену Слєпакову запропонували вибачитися перед главою Чечні Рамзаном Кадировим за пісню "Оле, оле, оле", яка присвячена чемпіонату світу з футболу в Росії.

Про це заявив міністр Чеченської Республіки з національної політики, зовнішніх зв'язків, преси та інформації Джамбулат Умаров в інтерв'ю "Говорить Москва", назвавши гумор низькопробним.

"Рамзан Ахматович не раз і не два доводив, що здатний виконувати завдання, які багатьом здаються нездійсненними, це суща правда. З цим абсолютно згоден. Однак в цьому гучному ролику Семена Слєпакова насправді купа недоліків. По-перше, популярному акторові та автору різних прикольних скетчів і байок не завадило б все-таки виражатися більш літературною мовою. Жанр дещо не той. По-друге, не так уже й погано все з нашою збірною Росії, щоб так знущатися над хлопцями на самому старті", - сказав він.

За словами Умарова, Слєпаков робив це "нарочито і пішло", називаючи прізвища.

"М'яко кажучи, низькопробно все це. Ну і по-третє, може бути, пора вже нашим відомим шоуменам припинити експлуатувати ім'я Рамзана Кадирова в різного роду піар-акціях? У Рамзана Ахматовича дуже здорове почуття гумору, і запевняю вас, ніякого негативу з його боку на адресу Слєпакова не буде. Але від себе б я сказав, що Семену Слєпакову було б не зайве вибачитися перед російської збірної. І перед Рамзаном Ахматовичем, до речі, теж. Не думаю, що глава Чеченської Республіки уповноважував дотепника на цей перл", - сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Слепаков висміяв збірну Росії з футболу, запропонувавши зробити тренером Рамзана Кадирова.