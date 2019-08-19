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Ракицького зацькували в Росії: спортивні підсумки 19 серпня

1.7т Читати матеріал російською

Екс-футболіст "Шахтаря" Ярослава Ракицького висміяли за провокацію в матчі чемпіонату Росії, а в Росії згадали матч з Україною у відборі Євро-2000.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 19 серпня.

Крім того, в Абсолютному бійцівському чемпіонаті UFC) пройшов найочікуваніший бій місяці. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Теми
чемпіонат Росії Прем'єр-ліга України
Особи
Ярослав Ракицький Стіпе Міочіч Даніель Корм'є
Теги
ФК Зеніт ФК Шахтар
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