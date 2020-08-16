Ракицького вигнали з поля в матчі чемпіонату Росії. Відео

Український захисник санкт-петербурзького "Зеніту" Ярослав Ракицький заробив вилучення в матчі 2-го туру чемпіонату Росії з футболу в Прем'єр-лізі.

У грі проти "Ростова" ексгравець збірної України отримав дві жовті картки.

На 55-й хвилині Ярослав зірвав небезпечну контратаку, скосивши Зайнутдiнова, який тікав, а на 78-й хвилині запізнився до м'яча та зрубів в підкаті того ж Зайнутдiнова.

Поєдинок завершився з рахунком 0:2 на користь чемпіонів Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ракицький прокоментував призначення Мірчі Луческу головним тренером "Динамо".

25 липня Ракицький в складі "Зеніту" став володарем Кубка Росії.

Нагадаємо, що Ракицький підписав контракт з "Зенітом" в січні 2019 року. Федерація футболу України відреагувала на це, виключивши захисника зі списку гравців збірної на своєму офіційному сайті.

Рік тому Ярослав достроково (за три тури до кінця) виграв чемпіонат Росії.

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