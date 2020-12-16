Ракицький забив "Спартаку" приголомшливий гол із 18 метрів. Відео

Український футболіст пітерського "Зеніту" Ярослав Ракицький відзначився фантастичним ударом у 19-му турі чемпіонату Росії з футболу в Прем'єр-лізі.

31-річний захисник вийшов у стартовому складі на матч проти "Спартака" і на 74-й хвилині зробив рахунок 2:1 на користь "біло-блакитних".

Ярослав після подачі кутового підстеріг відскок і бахнув чітко в сітку. Зустріч завершилася перемогою "Зеніту" 3:1.

Цей гол став 4-м за рахунком для українця в російській першості. Усього в різних турнірах футболіст у футболці "Зеніту" за три роки провів 65 поєдинків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ракицький заробив вилучення в матчі 2-го туру чемпіонату Росії з футболу в Прем'єр-лізі.

У грі проти "Ростова" ексгравець збірної України отримав дві жовті картки.