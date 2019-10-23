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23 жовтня • оновлено в 22:23
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Ракицький забив фантастичний гол у Лізі чемпіонів

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Український футболіст "Зеніта" Ярослав Ракицький відзначився неймовірним ударом у матчі 3-го туру Ліги чемпіонів проти німецького "Лейпцига".

На 26-й хвилині 30-річний захисник підібрав відскок мало не в центрі поля і дивовижним "пострілом" відправив м'яч точно в нижній кут.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Ракицький став учасником масової бійки в матчі 6-го туру чемпіонату Росії з футболу в Прем'єр-лізі проти чеченського "Ахмата" (0:0). Українець спровокував цю бійку і нарвався на велику кількість критичних коментарів у мережі.

У квітні цього року Ярослав у матчі 24-го туру проти "Краснодара" фантастично виконав штрафний удар.

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Тема
Ліга чемпіонів
Особа
Ярослав Ракицький
Місце
Німеччина Лейпциг
Тег
ФК Зеніт
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