Ракицький встановив унікальне досягнення світового футболу

Захисник санкт-петербурзького "Зеніту" Ярослав Ракицький став автором неординарного досягнення в нинішньому футбольному сезоні.

29-річний захисник, якого перестали викликати до збірної України після переходу в російський клуб, став чемпіоном одразу двох країн – Росії та України.

Зі своєю нинішньою командою Ракицький виграв російську Прем'єр-лігу, причому внісши вагомий внесок у цей успіх. На рахунку Ярослава 11 матчів і три голи в складі "Зеніту".

Ярослав Ракицький

Крім того, футболіст отримає чемпіонську медаль донецького "Шахтаря" в українській першості. Це стало відомо після рішення керівництва "гірників", яке у такий спосіб відзначило участь захисника в першій частині сезону.

Відзначимо, що Ракицький перейшов у "Зеніт" за 10 мільйонів євро взимку нинішнього року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ярослав Ракицький перед від'їздом до Росії зробив незрозумілий вчинок.

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