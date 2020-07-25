Ракицький виграв Кубок Росії

Максим Іншаков Футбол 19:01, 25.07.2020 Оновлено: 19:05, 25.07.2020

Українець Ярослав Ракицький в складі "Зеніту" став володарем Кубка Росії. У фіналі петербурзька команда переграла "Хімки". Зустріч проходила на стадіоні "Єкатеринбург Арена" і завершилася з рахунком 1:0 на користь пітерців.

Єдиний гол забив нападник "Зеніту" Артем Дзюба на 84-й хвилині зустрічі. Форвард реалізував пенальті. Ярослав вийшов у стартовому складі і провів на полі всі 90 хвилин.

"Зеніт" завоював два головних трофея в рамках одного календарного року вперше з моменту переходу на систему "осінь – весна". Раніше подібний дубль вдавався "Зеніту" в 2010-му. Пост головного тренера тоді займав Лучано Спаллетті.

Як повідомляв OBOZREVATEL , 5 липня Ракицький достроково виграв Прем'єр-лігу Росії (РПЛ), ставши дворазовим чемпіоном РФ по футболу.

Нагадаємо, що Ракицький підписав контракт з "Зенітом" в січні 2019 року. Федерація футболу України відреагувала на це, виключивши захисника зі списку гравців збірної на своєму офіційному сайті.

Рік тому Ярослав достроково (за три тури до кінця) виграв чемпіонат Росії.

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