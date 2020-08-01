Ракицький відреагував на призначення Луческу в "Динамо" Київ

Максим Іншаков Футбол 13:14, 1.08.2020 Оновлено: 13:25, 1.08.2020

Український захисник "Зеніту" Ярослав Ракицький прокоментував призначення Мірчі Луческу головним тренером "Динамо".

Ексфутболіст збірної України зізнався, що за пару днів до ювілею дзвонив румунському фахівцеві просто так, а в день народження не став турбувати – написав повідомлення.

"Тим більше новини про "Динамо" щосили йшли. Луческу обожнює футбол, живе ним. Дружина Містера Нелі колись говорила нам: "Коли у вас відпустка, тренер не знає, куди себе подіти". А тут він два роки не тренував. звичайно, він дуже хоче працювати", – цитує Ракицького "МатчТВ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Луческу назвав своїх помічників в "Динамо" і їх завдання. Крім того, румунський фахівець розповів, як президент "Шахтаря" Рінат Ахметов відреагував на його перехід в "Динамо".

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