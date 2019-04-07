Ракицький в Росії забив фантастичний гол зі штрафного у другому матчі поспіль

Український футболіст пітерського "Зеніту" Ярослав Ракицький відзначився черговим фантастичним голом у матчі чемпіонату Росії.

У поєдинку 22-го туру Прем'єр-ліги проти московського "Локомотива" екс-захисник збірної України зміг вразити ворота суперника неймовірним ударом зі штрафного.

На 54-й хвилині наш співвітчизник відкрив рахунок в грі, ефектно перекинувши стінку. Зустріч завершилася з рахунком 1:1.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тиждень тому Ракицький забив схожий класний гол зі стандартного положення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ракицький підписав контракт з "Зенітом" в січні 2019 року. Федерація футболу України відреагувала на це, виключивши захисника зі списку гравців збірної на своєму офіційному сайті.

Перед стартовими матчами національної команди України в кваліфікації чемпіонату Європи-2020 проти Португалії та Люксембургу головний тренер збірної Андрій Шевченко оголосив склад, в якому був відсутній виступаючий в Росії футболіст.

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