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Ракицький увійшов до історії світового футболу: спортивні підсумки 20 травня

2.8тЧитати матеріал російською

Український боксер Сергій Богачук здобув нокаутом чергову перемогу на професійному рингу, а на чемпіонаті світу з хокею відбулася історична подія. OBOZREVATEL презентує головні спортивні події понеділка, 20 травня.

Крім того, екс-футболіст "Шахтаря" Ярослав Ракицький встановив унікальне досягнення світового футболу. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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Теми
Прем'єр-ліга Україничемпіонат Росії
Особи
Ярослав РакицькийДеонтей УайлдерТайсон Ф'юріСергiй Богачук
Теги
ФК ЗенітФК Шахтар
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