Ракицький спровокував масову бійку з чеченцями в чемпіонаті Росії - опубліковано відео

Український футболіст пітерського "Зеніту" Ярослав Ракицький став учасником масової бійки в матчі 6-го туру чемпіонату Росії з футболу в Прем'єр-лізі проти чеченського "Ахмата" (0:0).

Петербурзька команда з сьомої хвилини грала в більшості після вилучення захисника грозненцев Ризвана Уціева, але все одно не змогла забити гол, а на останніх секундах влаштувала серйозну сутичку з суперником.

За підсумками конфлікту головний арбітр покарав Ракицького, як основного призвідника, показавши йому жовту картку.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, подібний інцидент з Ярославом стався в квітні цього року. Ексфутболіст збірної України в матчі з "Краснодаром" штовхнув Крістіана Раміреса. Це поклало початок сутичок, які переросли в бійку між запасними та тренерським штабом.

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