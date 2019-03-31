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Ракицький шедевральний ударом забив перший гол за "Зеніт"

7.1тЧитати матеріал російською

Український футболіст "Зеніта" Ярослав Ракицький відзначився фантастичним ударом в 21-му турі чемпіонату Росії.

29-річний захисник на 82-й хвилині домашньої гри з "Оренбургом" шедеврально виконав штрафний, технічно перекинувши стінку суперника. Для нашого співвітчизника цей м'яч став дебютним у футболці пітерської команди. Зустріч завершилася з рахунком 3:1 на користь господарів.

Новини
Замість збірної України: "Зеніт" з Ракицьким провалив товариський матч

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ракицький підписав контракт з "Зенітом" в січні 2019 року. Федерація футболу України відреагувала на це, виключивши захисника зі списку гравців збірної на своєму офіційному сайті.

Перед стартовими матчами національної команди України в кваліфікації чемпіонату Європи-2020 проти Португалії та Люксембургу головний тренер збірної Андрій Шевченко оголосив склад, в якому був відсутній виступаючий в Росії футболіст.

Пізніше футбольний менеджер Вадим Шаблій заявив, що Ярослав усвідомлено вибрав російський "Зеніт". На думку агента, екс-футболіст "Шахтаря" розумів, що може втратити місце в національній команді України.

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Тема
чемпіонат Росії
Особа
Ярослав Ракицький
Місце
Росія
Тег
ФК Зеніт
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Livesey David
Livesey David
Только день назад его здесь обsирали, а теперь ж0пу лижут, ахахаха, хахлятина беспринципная.
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Обоз, не ты ли его на своих страницахплоскал? На ты ли его предавал анафеме? А теперь "шедевральный"... Эх вы... Переобувальщики. Нация дебилов!!
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Ну всё. Транзиту газа через Украину быть.
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