"Ракицький - сепаратист?": Вернидуб розповів правду про футболіста

Ексголовний тренер "Зорі" Юрій Вернидуб відмовився називати Ярослава Ракицького сепаратистом за перехід у пітерський "Зеніт".
"Неправильно так звинувачувати. У кожного є свої життя і розуміння. Я думаю, коли він переходив, то все розумів. Я не можу так назвати людину, тому що я прекрасно знаю її. Не те, щоб я з ним кожен день спілкувався, але я знаю цього футболіста. Це нормальна людина, нормальний хлопець. Є свої там у нього мухи, напевно, в голові там у нього, але вони у кожного є. У мене їх не менше, ніж у нього", – сказав Вернидуб в інтерв'ю XSPORT VLOG.
Нагадаємо, що не так давно ультрас "Шахтаря" пояснив небажання Ракицького співати гімн України.
Раніше Ракицький зробив відверте зізнання про гімн України, пояснивши свою позицію щодо цього. Крім того, дружина Ярослава Ольга висловила здивування, чому він повинен співати "синьо-жовтий" гімн.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Ярослав Ракицький перейшов із донецького "Шахтаря" в санкт-петербурзький "Зеніт", підписавши контракт на 3,5 року.
Федерація футболу України відреагувала на це, виключивши захисника зі списку гравців збірної на своєму офіційному сайті.
В "ДНР" висловили захоплення в зв'язку з переходом Ракицького в російський клуб.
Футболіст залишився задоволений переходом, пообіцявши битися за пітерських уболівальників.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!