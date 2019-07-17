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"Ракицький - сепаратист?": Вернидуб розповів правду про футболіста

12т Читати матеріал російською

Ексголовний тренер "Зорі" Юрій Вернидуб відмовився називати Ярослава Ракицького сепаратистом за перехід у пітерський "Зеніт".

"Неправильно так звинувачувати. У кожного є свої життя і розуміння. Я думаю, коли він переходив, то все розумів. Я не можу так назвати людину, тому що я прекрасно знаю її. Не те, щоб я з ним кожен день спілкувався, але я знаю цього футболіста. Це нормальна людина, нормальний хлопець. Є свої там у нього мухи, напевно, в голові там у нього, але вони у кожного є. У мене їх не менше, ніж у нього", – сказав Вернидуб в інтерв'ю XSPORT VLOG.

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Федецький розповів, як ставилися в збірній до Ракицького через гімн України

Нагадаємо, що не так давно ультрас "Шахтаря" пояснив небажання Ракицького співати гімн України.

Раніше Ракицький зробив відверте зізнання про гімн України, пояснивши свою позицію щодо цього. Крім того, дружина Ярослава Ольга висловила здивування, чому він повинен співати "синьо-жовтий" гімн.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Юрій Вернидуб Ярослав Ракицький
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Пора называть вещи своими именами и не стесняться.
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