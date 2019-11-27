Ракицький розповів про перегляд у "Динамо" Київ

Український захисник "Зеніту" Ярослав Ракицький згадав, як намагався перейти в київське "Динамо".

"Починав кар'єру в маленькому українському місті Першотравенську. Це маленьке місто, тисяч 30 населення. Там був гарний тренер: Павло Васильович Дулін. У нього було багато друзів, які працюють у "Шахтарі", ми займалися у нього, зокрема, разом із футболістом Віталієм Віценецем. Він був у мене свідком на весіллі. Ми з одного міста, в один день народилися, але з різницею в рік. Я їздив на перегляд до Києва до "Динамо", але щось не пішло, і я в підсумку опинився в "Шахтарі", – цитує Ракицького "Фонтанка".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 січня Ярослав Ракицький перейшов із донецького "Шахтаря" в "Зеніт" за 10 мільйонів євро, підписавши контракт із росіянами на 3,5 року.

6 листопада Ракицький зробив заяву про завершення кар'єри в збірній України з футболу.

23 жовтня Ярослав відзначився неймовірним ударом у матчі 3-го туру Ліги чемпіонів проти німецького "Лейпцига".

На 26-й хвилині 30-річний захисник підібрав відскок мало не в центрі поля і жахливим "пострілом" відправив м'яч точно в нижній кут.

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