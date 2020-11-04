Ракицький порушує спортивний режим в "Зеніті", – ЗМІ

Український захисник "Зеніту" Ярослав Ракицький останнім часом має проблеми з дисципліною.

Як повідомляє Telegram-канал "Дай удар", на тлі внутрішніх проблем в пітерському клубі наш співвітчизник ігнорує слова головного тренера команди Сергія Семака. Крім того, "Зеніт" іноді не знає про місце його перебування.

"У "Зеніті" тривають заворушення всередині клубу, все йде до того, що головний тренер Сергій Семак остаточно втратить управління командою. Затяжний конфлікт Семака та Дзюби триває, але крім цього відзначився захисник Ярослав Ракицький. Він почав порушувати спортивний режим та ігнорувати попередження Семака щодо його шкідливих звичок. Захисник пропускає тренування, а іноді його місцезнаходження невідоме керівництву клубу", – написано в джерелі.

Ракицький порушує спортивный режим у "Зеніті" Telegram-канал "Дай ударитЬ"

Як повідомляв OBOZREVATEL, ексфутболіст збірної України Артем Федецький розповів, як вчинить з Ракицьким при зустрічі після того, як Ярослав перейшов у чемпіонат Росії.