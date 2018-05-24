Ракицький покинув збірну України

У футболіста "Шахтаря" Ярослава Ракицького на тренуванні збірної України загострилася стара травма колінного суглоба. Через це 28-річний захисник був змушений перервати вечірнє заняття і покинути розташування команди.

Замість нього Шевченко викликав Павла Лук'янчука, повідомляє прес-служба Федерації футболу України. 22-річний уродженець Запоріжжя є гравцем "Динамо" і в даний момент виступає на правах оренди в рівненському "Вересі".

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше розташування збірної України покинули два ключові футболісти київського "Динамо".

Відзначимо, що під час матчу 32-го туру чемпіонату України з футболу між "Динамо" і "Шахтарем" один з фанатів київської команди вибіг на поле і вдарив Ярослава Ракицького.