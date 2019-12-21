"Радіокерований" гол у ворота "Зеніта" визнаний найкращим у Лізі чемпіонів

Гол нападника німецького "РБ Лейпциг" Марселя Забітцера у ворота російського "Зеніту" визнаний найкращим голом групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2019/20.
Про це повідомляється в офіційному акаунті Ліги чемпіонів в Twitter. Забітцер прийняв м'яч на груди майже біля кута штрафного майданчика і другим дотиком пробив по воротах зовнішнім боком стопи – м'яч по неймовірній траєкторії залетів у дальню "дев'ятку" воріт. Вболівальники захопилися красивим ударом австрійського футболіста, називаючи його "радіокерованим".
RESULT of the Goal of the Group Stage vote:– UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 20, 2019
1) Marcel Sabitzer, @RBLeipzig_EN 🥇
2) @ LuisSuarez9, @FCBarcelona 🥈
3) @douglascosta, @juventusfcen 🥉
4) Lautaro Martínez, @Inter_en
Your favourite? #UCL | @NissanFootball https://t.co/O0oMnADhOw pic.twitter.com/KEYwqhDvoy
За підсумками голосування уболівальників гол Забітцера випередив м'ячі форварда "Інтера" Лаутаро Мартінеса, хавбека "Ювентуса" Дугласа Кости і нападника "Барселони" Луїса Суареса.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше УЄФА захопився сейвом українського голкіпера в матчі єврокубків.
З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!
Читайте всі новини по темі "Ліга чемпіонів" на сайті "OBOZREVATEL".