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21 грудня • оновлено в 10:51
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"Радіокерований" гол у ворота "Зеніта" визнаний найкращим у Лізі чемпіонів

2.4т
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Гол нападника німецького "РБ Лейпциг" Марселя Забітцера у ворота російського "Зеніту" визнаний найкращим голом групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2019/20.

Про це повідомляється в офіційному акаунті Ліги чемпіонів в Twitter. Забітцер прийняв м'яч на груди майже біля кута штрафного майданчика і другим дотиком пробив по воротах зовнішнім боком стопи – м'яч по неймовірній траєкторії залетів у дальню "дев'ятку" воріт. Вболівальники захопилися красивим ударом австрійського футболіста, називаючи його "радіокерованим".

За підсумками голосування уболівальників гол Забітцера випередив м'ячі форварда "Інтера" Лаутаро Мартінеса, хавбека "Ювентуса" Дугласа Кости і нападника "Барселони" Луїса Суареса.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Ліга чемпіонів
Теги
ФК Зеніт УЄФА
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