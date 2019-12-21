"Радіокерований" гол у ворота "Зеніта" визнаний найкращим у Лізі чемпіонів

Гол нападника німецького "РБ Лейпциг" Марселя Забітцера у ворота російського "Зеніту" визнаний найкращим голом групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2019/20.

Про це повідомляється в офіційному акаунті Ліги чемпіонів в Twitter. Забітцер прийняв м'яч на груди майже біля кута штрафного майданчика і другим дотиком пробив по воротах зовнішнім боком стопи – м'яч по неймовірній траєкторії залетів у дальню "дев'ятку" воріт. Вболівальники захопилися красивим ударом австрійського футболіста, називаючи його "радіокерованим".

За підсумками голосування уболівальників гол Забітцера випередив м'ячі форварда "Інтера" Лаутаро Мартінеса, хавбека "Ювентуса" Дугласа Кости і нападника "Барселони" Луїса Суареса.

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