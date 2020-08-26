Раділи разом з Кравчуком: "Динамо" показало відео з роздягальні після перемоги над "Шахтарем"

Футболісти, тренерський штаб і керівники київського "Динамо" не приховували позитивних емоцій після перемоги над донецьким "Шахтарем" в Суперкубку України.

Після матчу на НСК "Олімпійський", який завершився перемогою "біло-синіх" 3:1, динамівці влаштували яскраве святкування в роздягальні. Відповідне відео представило клубне телебачення киян.

Привітати переможців прийшли перший президент незалежної України Леонід Кравчук, почесний член Європейського футбольного союзу (УЄФА) Григорій Суркіс, який дуже тепло привітав Мірчу Луческу і, зрозуміло, президент клубу Ігор Суркіс.

Самі гравці фотографувалися зі здобутим трофеєм і ділилися емоціями від поєдинку. Вашій увазі репортаж "Динамо TV" з роздягальні команди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент "Динамо" Ігор Суркіс назвав головну причину перемоги своє команди над "Шахтарем" у Суперкубку.

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