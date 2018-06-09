"Раби": Путін зробив заяву про ЧС-2018, викликавши агонію у росіян

Президент Росії Володимир Путін виступив з відеозверненням до гостей ЧС-2018, в якому привітав шанувальників футболу і всіх, хто приїхав в Росі.

"Ми зробили все, щоб наші гості - спортсмени, фахівці і, звичайно, вболівальники - відчували себе в Росії як вдома. Ми відкрили світу і нашу країну, і наші серця. Ласкаво просимо на чемпіонат світу ФІФА! Welcome to Russia!", - додав Путін по-англійськи.

Лицемірстве глави держави викликало бурю емоцій у вболівальників.

"У цьому вся його політика, гості - як вдома. Домочадці - на пляшці (крім шкільних друзів)", - гірко відзначають прості росіяни.

"Місцеві жителі потрібні, щоб працювали і добували нафту, газ і т.п. Раби коротше ." - пишуть користувачі.

Нагадаємо, що раніше ганебні методи підготовки Росії до ЧС-2018 викликали бурю обурення у фанатів.