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"Раби": Путін зробив заяву про ЧС-2018, викликавши агонію у росіян

4.3тЧитати новину російською

Президент Росії Володимир Путін виступив з відеозверненням до гостей ЧС-2018, в якому привітав шанувальників футболу і всіх, хто приїхав в Росі.

"Ми зробили все, щоб наші гості - спортсмени, фахівці і, звичайно, вболівальники - відчували себе в Росії як вдома. Ми відкрили світу і нашу країну, і наші серця. Ласкаво просимо на чемпіонат світу ФІФА! Welcome to Russia!", - додав Путін по-англійськи.

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Лицемірстве глави держави викликало бурю емоцій у вболівальників.

"У цьому вся його політика, гості - як вдома. Домочадці - на пляшці (крім шкільних друзів)", - гірко відзначають прості росіяни.

"Місцеві жителі потрібні, щоб працювали і добували нафту, газ і т.п. Раби коротше ." - пишуть користувачі.

Нагадаємо, що раніше ганебні методи підготовки Росії до ЧС-2018 викликали бурю обурення у фанатів.

Читайте всі новини по темі "ЧС-2018" на сайті "Обозреватель".

Тема
ЧС-2018
Особа
Володимир Путін
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Русский Солдат
Вот свидурни завидущие, ужас.
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