"Раби на "Феррарі" не їздять": український агент виніс вирок футболісту, який розкритикував Путіна

Михайло Морозов Футбол 13:48, 29.04.2020

Український футбольний агент Дмитро Селюк наїхав на голкіпера "Крильєв Совєтов" Євгена Фролова, який виступив з критикою російського уряду, назвавши росіян рабами.

"Більш дурне висловлювання від футболіста складно придумати. Треба розуміти, що він грає в команді зі 100-відсотковим державним забезпеченням і отримує там зарплату – причому регулярно. Фролову треба було сказати, яку суму і протягом якого часу років він заробляв від держави, як він купив на ці гроші "Феррарі". А потім би вже говорив про те, як погано живеться народу. Не йому про це говорити. На "Феррарі" не їздять раби. Раби на "Феррарі" не їздять!" – цитує Селюка видання Sport24.

Дмитро Селюк
трибуна

Він також висловив впевненість у тому, що "Крилья Совєтов" повинні розірвати контракт з Фроловим, оскільки він "підставив практично все керівництво клубу в цій ситуації".

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський коментатор Василь Уткін заступився за воротаря, заявивши, що він має повне право вільно висловлювати свою громадянську позицію.

Коментувати
Спорт Футбол

Дивіться також

Поліція нагрянула до ресторану Тищенка у Києві: фото перевірки

"Операція Баум": оточення Зеленського влаштувало аферу з медичним вантажем із Китаю

В Україні впадуть зарплати, а нова мінімалка не покриє зростання цін: експерти і Кабмін озвучили прогнози

У Польщі без українців зіпсується весь урожай полуниці: заробітчани не можуть виїхати через карантин

"Контроль влади необхідний!" Тищенко раптово дав задню у скандалі з "Велюром"