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29 квітня • оновлено в 14:52
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"Раби на "Феррарі" не їздять": український агент виніс вирок футболісту, який розкритикував Путіна

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Український футбольний агент Дмитро Селюк наїхав на голкіпера "Крильєв Совєтов" Євгена Фролова, який виступив з критикою російського уряду, назвавши росіян рабами.

"Більш дурне висловлювання від футболіста складно придумати. Треба розуміти, що він грає в команді зі 100-відсотковим державним забезпеченням і отримує там зарплату – причому регулярно. Фролову треба було сказати, яку суму і протягом якого часу років він заробляв від держави, як він купив на ці гроші "Феррарі". А потім би вже говорив про те, як погано живеться народу. Не йому про це говорити. На "Феррарі" не їздять раби. Раби на "Феррарі" не їздять!" – цитує Селюка видання Sport24.

Дмитро Селюк

Дмитро Селюк

трибуна

Він також висловив впевненість у тому, що "Крилья Совєтов" повинні розірвати контракт з Фроловим, оскільки він "підставив практично все керівництво клубу в цій ситуації".

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський коментатор Василь Уткін заступився за воротаря, заявивши, що він має повне право вільно висловлювати свою громадянську позицію.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особа
Дмитро Селюк
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Князь Всея Киевской Руси
Князь Всея Киевской Руси
рабы в футбол за миллионы не играют. рабы как сруский дед последний х без соли доедают, либо бунтуют от жизни в бараках и еде с листьев добывая газ и нефть для царя.
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ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
Грязь Всея Киевской Руси, рабы бьются за право собирать клубнику и мыть панские толчки
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