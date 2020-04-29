"Раби на "Феррарі" не їздять": український агент виніс вирок футболісту, який розкритикував Путіна

Український футбольний агент Дмитро Селюк наїхав на голкіпера "Крильєв Совєтов" Євгена Фролова, який виступив з критикою російського уряду, назвавши росіян рабами.

"Більш дурне висловлювання від футболіста складно придумати. Треба розуміти, що він грає в команді зі 100-відсотковим державним забезпеченням і отримує там зарплату – причому регулярно. Фролову треба було сказати, яку суму і протягом якого часу років він заробляв від держави, як він купив на ці гроші "Феррарі". А потім би вже говорив про те, як погано живеться народу. Не йому про це говорити. На "Феррарі" не їздять раби. Раби на "Феррарі" не їздять!" – цитує Селюка видання Sport24.

Дмитро Селюк трибуна

Він також висловив впевненість у тому, що "Крилья Совєтов" повинні розірвати контракт з Фроловим, оскільки він "підставив практично все керівництво клубу в цій ситуації".

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський коментатор Василь Уткін заступився за воротаря, заявивши, що він має повне право вільно висловлювати свою громадянську позицію.

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