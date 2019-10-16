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16 жовтня • оновлено в 12:57
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"Зухвале": УЄФА оцінив магічний фінт Ярмоленка у матчі з Португалією – відео моменту

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Європейський футбольний союз (УЄФА) назвав момент в матчі між збірними України та Португалії найяскравішим фінтом ігрового дня відбіркового турніру Євро-2020.

Зокрема, експерти організації відзначили дії лідера нашої команди і автора переможного гола у грі на НСК "Олімпійський" Андрія Ярмоленка. Йдеться про епізод другого тайму поєдинку. Після пасу Руслана Малиновського півзахисник "Вест Хем" пошив у дурні відразу двох захисникоів гостей. Цікаво, що при цьому наш гравець навіть не торкнувся м'яча, зробивши хитрий рух ногою.

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"Зухвале маскування і хитрий фінт від Андрія Ярмоленка", – підписав відео УЄФА на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України достроково вийшла на Євро-2020, і має хороші шанси потрапити до першого коршика під час жеребкування фінальної стадії турніру.

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Теми
Україна - Португалія Євро-2020
Особа
Андрій Ярмоленко
Теги
збірна Португалії з футболу Збірна України з футболу
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