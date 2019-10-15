Головна Новини
15 жовтня • оновлено в 13:53
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"Всім розповідають..." Футболіст збірної України висміяв Росію на Євро-2020

3.4т Читати матеріал російською

Нападник збірної України і бельгійського "Гента" Роман Яремчук підбив підсумки перемоги української команди над збірною Португалії (2:1).

Роман Яремчук (із м'ячем)

Роман Яремчук (із м'ячем)

"Я просто опинився в потрібний момент у потрібному місці. Але можу сказати, що ми дуже багато працювали над стандартами. І праця не була даремною. Звичайно, дуже приємно показати такий хороший результат, але я вважаю, що треба поставитися до цього дуже спокійно. Ми не як Росія – обіграли Шотландію і всім розповідають, що можуть виграти чемпіонат Європи. Виграли, все нормально, готуємося далі, будемо далі покращувати свої якості. Треба багато ще працювати,бо якщо десь розслабимося, отримаємо копняка", – зазначив Яремчук в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Нападник української збірної також відзначив уболівальників, які забезпечили фантастичну підтримку команди на трибунах "Олімпійського".

Новини
"Як заснути?!" Реакція соцмереж на фантастичну перемогу України в матчі з Португалією

"Коли співали гімн України, на очі наверталися сльози. Було дуже приємно. Хочу привітати наших захисників зі святом. Без них не було б цього матчу. Не кожен рік ти б'єш Португалію з Роналду в складі у Києві. На полі він виглядав набагато сильнішим, ніж по телевізору. Скільки мені потрібно, щоб вийти на його рівень? Це як до Бельгії пішки", – сказав Яремчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України влаштувала феєричне святкування з фанатами на переповненому "Олімпійському".

Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Україна - Португалія" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Україна - Португалія Євро-2020
Особа
Роман Яремчук
Місце
Україна Київ
Тег
Збірна України з футболу
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
7
19
Смішно
6
Цікаво
0
Сумно
20
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Национально-озабоченный с комплексом неполноценности.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
филипп филипыч
филипп филипыч
а кто говорил что можем выиграть чемпионат европы? брехло ты а не футболист)
Показать комментарий полностью
Ответить
5
1
Галушкин Петро
Галушкин Петро
Вроде как Черчесов сказал "цель - выиграть евро", а не "можем выиграть евро". У нормальных людей это называются амбиции. Какой смысл ехать на чемпионат, если ты заранее настроен на то, что ничего не удастся? Стало быть украина едет на чемпионат с целью "не обосрaться" или "обоcраться, но не сильно"?
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1

Блоги / думки

ads pixel