"Всім розповідають..." Футболіст збірної України висміяв Росію на Євро-2020

Нападник збірної України і бельгійського "Гента" Роман Яремчук підбив підсумки перемоги української команди над збірною Португалії (2:1).

Роман Яремчук (із м'ячем)

"Я просто опинився в потрібний момент у потрібному місці. Але можу сказати, що ми дуже багато працювали над стандартами. І праця не була даремною. Звичайно, дуже приємно показати такий хороший результат, але я вважаю, що треба поставитися до цього дуже спокійно. Ми не як Росія – обіграли Шотландію і всім розповідають, що можуть виграти чемпіонат Європи. Виграли, все нормально, готуємося далі, будемо далі покращувати свої якості. Треба багато ще працювати,бо якщо десь розслабимося, отримаємо копняка", – зазначив Яремчук в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Нападник української збірної також відзначив уболівальників, які забезпечили фантастичну підтримку команди на трибунах "Олімпійського".

"Коли співали гімн України, на очі наверталися сльози. Було дуже приємно. Хочу привітати наших захисників зі святом. Без них не було б цього матчу. Не кожен рік ти б'єш Португалію з Роналду в складі у Києві. На полі він виглядав набагато сильнішим, ніж по телевізору. Скільки мені потрібно, щоб вийти на його рівень? Це як до Бельгії пішки", – сказав Яремчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України влаштувала феєричне святкування з фанатами на переповненому "Олімпійському".

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