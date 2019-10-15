"Все, що говорить Роналду..." Футболіст збірної України обурився після гри з Португалією

Півзахисник збірної України Тарас Степаненко, який був вилучений у матчі Україна — Португалія в рамках відбору Євро-2020, поділився емоціями від перемоги, а також покритикував арбітра зустрічі.

Україна — Португалія — 2:1

"Ми зробили велику справу, вийшли на Євро. Виконали велику роботу. Я радий, але суддя не дав порадіти повністю. Цей же суддя вилучив мене у грі з "Айнтрахтом". Це найпереляканіший суддя, якого я бачив, нехай він навіть із Англії", — сказав Степаненко в ефірі телеканалу "Футбол 1".

За його словами, першу жовту картку футбольний суддя дав йому "з переляку". Що стосується другого епізоду з призначенням 11-метрового, то арбітр ухвалив рішення після підказки Роналду, впевнений український гравець.

"Перша картка — там Яремчук фолив, ми йому пояснювали. Це з переляку у нього просто. Я вибачився в роздягальні перед хлопцями. Пенальті? Мої відчуття — м'яч потрапив у стегно, а потім у руку. Гра продовжилася, але Кріштіану каже: "Пенальті!" І через п'ять секунд суддя ставить пенальті. Все, що говорить Кріштіану Роналду, той робить. Ставте VAR тоді!" — обурюється Степаненко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Роналду зробив зухвалу заяву після матчу з Україною, в якому його команда програла — 1:2.

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