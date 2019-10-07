"Відчуття немає": Коноплянка розповів про вирішальні матчі відбору Євро-2020

Лідер збірної України Євген Коноплянка зізнався, що команда не думає про розклади у відбірковому турнірі до чемпіонату Європи з футболу 2020 року.

Напередодні поєдинок проти Литви (11 жовтня у Львові) і Португалії (14 жовтня в Києві) півзахисник "Шахтаря" поділився своїми очікуваннями від майбутніх матчів.

"Чи є відчуття, що ми за крок від виходу на Євро-2020? Ні. Напевно, воно з'явиться в тому випадку, якщо доб'ємося позитивного результату у двох прийдешніх матчах. Чотири очки – мінімум. Чи встигнемо підготуватися за три-чотири дні? Ми не вперше збираємося так. Думаю, нам вистачить часу підготуватися. Ми досить добре знаємо один одного", – наводить слова Коноплянки пресслужба каналів "Футбол 1/2".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Українська асоціація футболу анулювала частину квитків на матч Україна – Португалія.

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