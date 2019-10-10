"Точно гратимуть": в УЄФА назвали умову для проведення матчу Україна – Росія

Президент Європейського футбольного союзу Александер Чеферін відповів на питання про те, чому УЄФА завжди роз'єднують Україну та Росію під час жеребкувань.

Александер Чеферін dynamo.kiev.ua

"Безпека для нас – це одна з найважливіших речей. Ухвалюючи рішення стосовно будь-якого свого турніру, ми завжди враховуємо, пам'ятаємо про це. Ми також розподіляємо в різні матчі Сербію та Косово, Вірменію й Азербайджан, навіть Іспанія та Гібралтар не можуть потрапити в одну групу. Коли перед нами постають питання стосовно можливої загрози, ми бачимо, що можуть виникнути проблеми, надходять відповідні пропозиції від національних федерацій – ми вживаємо превентивних заходів. Для нас безпека має принципове значення, ми не втягуємо себе в політику", – зазначив президент УЄФА в інтерв'ю "РИА Новости".

Чеферін додав, що поки не час змінювати це рішення.

"Історія знала безліч різних ситуацій, але з плином часу вони змінюються. Це станеться також з Росією та Україною, я не бачу причин, чому ні. Футбол сповнений несподіванок, уявіть, якщо обидві команди вийдуть до півфіналу або фіналу Євро-2020. Тоді вони точно змагатимуться між собою в Лондоні", – запевнив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Європейський футбольний союз двічі поспіль потрапив у курйозну ситуацію через Україну і Росію під час жеребкування єврокубків за участю "Динамо".

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