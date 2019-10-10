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10 жовтня • оновлено в 21:16
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"Спав з Роналдо частіше, ніж з дружиною": Роберто Карлос видав одкровення

3.1т Читати матеріал російською

Колишній бразильський футболіст Роберто Карлос розповів, як проводив вільний час, виступаючи за мадридський "Реал".

Роналдо і Роберто Карлос

Роналдо і Роберто Карлос

"Коли я згадую ті роки, то думаю: як нам вдавалося все робити? Все це безумство! Після кожної гри нас чекали приватні літаки. Девід Бекхем летів в одну сторону, Луїш Фігу і Зінедін Зідан - в іншу. Роналдо і я відправлялися куди- то ще, при тому, що нам завжди треба було тренуватися вже через день. Роналдо я вперше зустрів у 1993 році, і з тих пір ми завжди жили в одній кімнаті. я спав з ним частіше, ніж з дружиною", – цитує 46-річного Карлоса AS.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в липні 2017 року Роберто Карлос в дев'ятий раз став батьком. Нинішня дружина знаменитого в минулому захисника народила йому дівчинку на ім'я Марина.

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Особи
Роберто Карлос Роналдо
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