"Спав з Роналдо частіше, ніж з дружиною": Роберто Карлос видав одкровення

Колишній бразильський футболіст Роберто Карлос розповів, як проводив вільний час, виступаючи за мадридський "Реал".

Роналдо і Роберто Карлос

"Коли я згадую ті роки, то думаю: як нам вдавалося все робити? Все це безумство! Після кожної гри нас чекали приватні літаки. Девід Бекхем летів в одну сторону, Луїш Фігу і Зінедін Зідан - в іншу. Роналдо і я відправлялися куди- то ще, при тому, що нам завжди треба було тренуватися вже через день. Роналдо я вперше зустрів у 1993 році, і з тих пір ми завжди жили в одній кімнаті. я спав з ним частіше, ніж з дружиною", – цитує 46-річного Карлоса AS.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в липні 2017 року Роберто Карлос в дев'ятий раз став батьком. Нинішня дружина знаменитого в минулому захисника народила йому дівчинку на ім'я Марина.

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