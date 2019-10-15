"Радіють вогню в коментарях": Канделакі завелася через слова футболіста збірної України

Генеральна продюсерка російського каналу "Матч ТВ" і телеведуча Тіна Канделакі відреагувала на висловлювання нападника збірної України Романа Яремчука після матчу з Португалією (2:1).

Тіна Канделакі Фото: instagram / tina_kandelaki

"Вчора збірна України провела прекрасний матч проти португальців, вийшла на Євро, і я знаю, що величезна кількість фанатів у РФ вболівали за команду Андрія Шевченка. Після матчу український нападник Роман Яремчук сказав, що ми не як Росія: обіграли Шотландію – і тепер всім розповідають, що виграють Євро. Зрозуміло, що Роман пересмикує факти і на рівному місці підвищує й без того високий градус міжнаціональної дискусії", – написала Канделакі, яку цитує sports.ru.

Вона також розкритикувала ЗМІ, які, на її думку, поширюють ці слова заради активності в коментарях.

"Спортивні портали заради гайпу і кліків починають тиражувати цю дурість і радіють вогню в коментарях. Якщо ви справді хочете, щоб спорт об'єднував людей, навіщо підкидати вугілля у полум'я, що й без того палає?" – додала телеведуча й продюсерка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше футболіст збірної України обурився діями Кріштіану Роналду під час гри з Португалією.

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