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16 жовтня • оновлено в 12:42
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"Просто феєрія!" Суркіс у захваті від Шевченка в матчі з Португалією

2.3т Читати матеріал російською

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс поділився емоціями після матчу збірної України з командою Португалії у відбірковому циклі Євро-2020.

Ігор Суркіс

Ігор Суркіс

"Футбол 24"

"Просто феєрія. Я такого матчу на "Олімпійському" давно не бачив. І не тільки у виконанні збірної, а й наших клубів. Атмосфера — божевільна. Вітаю всіх із виходом на Євро. Чудова гра, браво, Шевченку! Радий, що ми будемо на Євро. Сподіваюся, з такою грою зможемо далеко пройти", — сказав Суркіс, якого цитує телеканал "Футбол 1".

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Зазначимо, що жеребкування фінальної частини Євро-2020 відбудеться 30 листопада.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний ексфутболіст київського "Динамо" принизив Україну й отримав відповідну реакцію уболівальників.

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Теми
Євро-2020 Україна - Португалія
Особа
Ігор Суркіс
Місце
Україна Київ
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