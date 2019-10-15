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15 жовтня • оновлено в 13:53
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"Приходять до мене самі": Роналду зробив зухвалу заяву після матчу з Україною

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Нападник збірної Португалії і туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду поділився своїми емоціями після поразки від збірної України в матчі відбіркового циклу Євро-2020 (1:2).

Кріштіану Роналду

Кріштіану Роналду

"Я хотів би подякувати всім, хто допоміг мені дійти до позначки — 700 забитих м'ячів у кар'єрі, незважаючи на гіркий смак від поразки в сьогоднішньому матчі. У нас було багато можливостей для того, щоб забити, наша команда грала добре і ми заслужили перемогу", — сказав Роналду, якого цитує Dynamo.kiev.ua.

За його словами, не він шукає рекорди, а вони "самі знаходять" його.

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"Рекорди приходять до мене природно, я їх не шукаю, вони приходять до мене самі. Радий, що досяг цієї мети — 700 забитих м'ячів. Але найважливіша мета — щоразу нова. Думаю вже про завтрашній день, постараюся забити 701-й гол у наступній грі за "Ювентус", — зазначив володар п'яти "Золотих м'ячів".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кріштіану Роналду в Києві забив 700-й гол у кар'єрі, ставши лише шостим футболістом в історії, якому підкорилося таке досягнення.

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Теми
Україна - Португалія Євро-2020
Особа
Кріштіану Роналду
Місце
Україна Київ
Тег
збірна Португалії з футболу
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филипп филипыч
филипп филипыч
шутки в адрес пятикратного золотомячника будут?)
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Должны были выиграть...но токова селяви
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