Головна Новини
14 жовтня • оновлено в 13:35
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"Повертайся живим!" Українські футболісти записали зворушливе відео

1.2т Читати матеріал російською

Футболісти клубів Прем'єр-ліги у відеоролику привітали співвітчизників з Днем захисника України, який відзначається в нашій країні в понеділок, 14 жовтня.

"Дякуємо тобі, що живемо грою, а не війною. Що не боїмося очі підняти до неба. Що чуємо гуркіт стадіону, а не снарядів. За свободу, справжню свободу. Дукуємо! І повертайся живим!" - кажуть українські футболісти в зворушливому відео.

У записі ролика взяли участь футболісти "Динамо", "Зорі", "Маріуполя", "Колоса", ФК "Львів".

Новини
Батько українського футболіста безслідно зник у Криму

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі, в понеділок, 14 жовтня, о 10:00 стартував Марш захисників України, приурочений до однойменного свята, а також Дня українського козацтва та Покрови Пресвятої Богородиці.

Дізнайся першим, коли Суркіс продасть «Динамо» у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "День захисника України" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
День захисника України
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
2
4
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
70rus xxx
70rus xxx
Блин,душу разбередили.Сердце щемит.Слезами умылся.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Wick John
Wick John
Пусть возвращаются но только в деревянном пальто
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки

ads pixel