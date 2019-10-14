"Повертайся живим!" Українські футболісти записали зворушливе відео

Футболісти клубів Прем'єр-ліги у відеоролику привітали співвітчизників з Днем захисника України, який відзначається в нашій країні в понеділок, 14 жовтня.

"Дякуємо тобі, що живемо грою, а не війною. Що не боїмося очі підняти до неба. Що чуємо гуркіт стадіону, а не снарядів. За свободу, справжню свободу. Дукуємо! І повертайся живим!" - кажуть українські футболісти в зворушливому відео.

У записі ролика взяли участь футболісти "Динамо", "Зорі", "Маріуполя", "Колоса", ФК "Львів".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі, в понеділок, 14 жовтня, о 10:00 стартував Марш захисників України, приурочений до однойменного свята, а також Дня українського козацтва та Покрови Пресвятої Богородиці.

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