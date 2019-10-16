"Почалася нова глава": Шевченко розповів, що вже зв'язаний з "Міланом"

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко дав інтерв'ю італійським журналістам, в якому поділився емоціями від виходу на Євро-2020 і розповів про інтерес до нього з боку "Мілана".

"Я щасливий через атмосферу, яку вдалося створити в команді. Ми перемогли Португалію, наші футболісти були чудові, я не очікував такої гри", - зазначив Шевченко, чиї слова цитує Calciomercato.

Андрій Шевченко facebook.com/fcdynamoua

Наставник відверто зізнався, що "Шевченко-гравець" - це вже історія. Також Андрій Миколайович розповів, які кроки варто зробити "синьо-жовтим" для успішного виступу у фінальній частині чемпіонату Європи.

"Чи убив я в собі футболіста? Так, я залишив Шевченка-гравця позаду, його більше немає, це тепер історія. Для мене почалася нова глава. У мене є шлях, по якому я хочу йти в якості тренера і я щасливий працювати з національною збірною. Є багато складних моментів, я почав цю нову пригоду без будь-якого досвіду. Але я довірився колегам по тренерському штабу, мені допомагали досвідчені люди", - сказав український тренер.

Окремо він зупинився на чутках про свій перехід у "Мілан", які з'явилися після того, як він побував на одному з матчів на стадіоні "Сан-Сіро".

"Спокійно ставлюся до того, що пишуть, ніби я можу очолити "Мілан". Я просто відвідав матч, зустрівся з давніми друзями - Паоло Мальдіні, Деметріо Альбертіні... Після восьми років виступів за клуб у мене утворився міцний зв'язок з ним, з вболівальниками. Але я пишаюся тим, що я українець. Повністю поринув у свою нинішню роботу, вірю в хлопців і в талант нашої нації. Це мене стимулює", – додав Андрій Шевченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні Андрія Шевченка застерегли від переходу в "Мілан".

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