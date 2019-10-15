"Пишаюся": Роналду в Києві встановив фантастичний рекорд

Нападник "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду забив у ворота збірної України з пенальті в матчі відбіркового раунду Євро-2020. Цей гол став 700-м у кар'єрі португальця.

Роналду став шостим гравцем в історії, кому підкорилося це досягнення. Крім Кріштіану, 700 і більше м'ячів за кар'єру забили бразильці Ромаріо і Пеле, австрієць Йозеф Біцан, німець Герд Мюллер і угорець Ференц Пушкаш. Водночас португалець — єдиний із цієї компанії, хто всі свої голи забив у XXI столітті.

Загалом Роналду забивав у 12 різних турнірах. Для досягнення такої позначки — 700 м'ячів — йому знадобилося 974 гри.

Крім того, для 34-річного футболіста це був 95-й м'яч у складі національної збірної. Йому залишилося забити 14 голів, щоб зрівнятися зі світовим рекордом нападника збірної Ірану Алі Даєї (109 м'ячів).

"Пишаюся тим, що забив 700-й гол у моїй кар'єрі. Я хотів би подякувати всім, хто допоміг мені досягти цієї позначки. Сьогодні ми не отримали бажаного результату, але будемо і далі разом претендувати на вихід до Євро-2020", — написав Роналду у себе в Instagram.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Роналду з'явився на НСК "Олімпійський" у неналежному вигляді, викликавши суперечки.

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