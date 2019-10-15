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15 жовтня • оновлено в 14:11
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"Немає питань": російський коментатор привітав Україну з виходом на Євро-2020

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Відомий російський коментатор Олексій Андронов відреагував на перемогу збірної України над Португалією (2:1).

"У-Кра-І-На!!! Андрій Шевченко і компанія – великі молодці! Сьогодні весь день в ФБ мене просили порівняти збірні Росії та України. Ну ось і порівняли. Подивимося на наших з Бельгією. А жовто-блакитних – з виходом на Євро!" - написав Андронов у себе в твіттері.

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Один з читачів так прокоментував пост журналіста: "Льоша, навіть дивно, що ти російською пишеш. Давай вже українською". На що Андронов у відповідь українською написав: "Немає питань. Вітаю Україну з виходом на Євро!".

Як повідомляв OBOZREVATEL, нападник збірної України Роман Яремчук висміяв російську збірну після перемоги над Португалією у відборі Євро-2020.

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Теми
Євро-2020 Україна - Португалія
Особа
Олексій Андронов
Тег
Збірна України з футболу
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Юг Руси
Юг Руси
так цэ пырымога! )))))))))))))
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