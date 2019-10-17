"Не може мене обіграти": лідер збірної України потролив Роналду

Півзахисник збірної України Руслан Малиновський прокоментував перемогу над Португалією в Києві в матчі відбору Євро-2020 і свою гру проти лідера португальської збірної Кріштіану Роналду.

Руслан Малиновський проти Кріштіану Роналду

"Чи мріяв я обмінятися футболками з Кріштіану Роналду? Послухайте, він же два матчі не може мене обіграти! А Пепе так взагалі - чотири. Але взагалі ці хлопці - приклад для наслідування, вони справжні професіонали. Цього разу Роналду ми багато чого не дозволили, а якщо він і виходив на ударну позицію, нас страхував Пятов", - сказав Малиновський в інтерв'ю zbirna.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, півзахисник української збірної Тарас Степаненко заявив, що арбітр матчу Україна - Португалія поставив несправедливий пенальті за підказкою Роналду.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!