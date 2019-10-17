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17 жовтня • оновлено в 11:44
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"Не може мене обіграти": лідер збірної України потролив Роналду

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Півзахисник збірної України Руслан Малиновський прокоментував перемогу над Португалією в Києві в матчі відбору Євро-2020 і свою гру проти лідера португальської збірної Кріштіану Роналду.

Руслан Малиновський проти Кріштіану Роналду

Руслан Малиновський проти Кріштіану Роналду

"Чи мріяв я обмінятися футболками з Кріштіану Роналду? Послухайте, він же два матчі не може мене обіграти! А Пепе так взагалі - чотири. Але взагалі ці хлопці - приклад для наслідування, вони справжні професіонали. Цього разу Роналду ми багато чого не дозволили, а якщо він і виходив на ударну позицію, нас страхував Пятов", - сказав Малиновський в інтерв'ю zbirna.com.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, півзахисник української збірної Тарас Степаненко заявив, що арбітр матчу Україна - Португалія поставив несправедливий пенальті за підказкою Роналду.

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Теми
Україна - Португалія Євро-2020
Особи
Руслан Малиновський Кріштіану Роналду
Місце
Україна Київ
Теги
Збірна України з футболу збірна Португалії з футболу
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Турчинов козалуп
Турчинов козалуп
Хваставство Это говорит,о невоспитанности и зазнайства футболера..
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