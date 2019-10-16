"Краще для нього": у ФФУ розповіли про майбутнє Шевченка в збірній України

Президент УАФ (колишня ФФУ) Андрій Павелко прокоментував успіх збірної України у відборі Євро-2020, а також розповів про майбутнє головного тренера "синьо-жовтих" Андрія Шевченка.

Андрій Шевченко та Андрій Павелко ФФУ

"Ми вірили в перемогу і готувалися саме до такого результату. Радий, що вдалося подарувати уболівальникам таке неповторне свято. Перед початком кваліфікації на УАФ здійснювався потужний тиск. Багато хто не вірив у тренерський талант Андрія Шевченка. Але результат показав, що все було зроблено правильно. Я знав і був упевнений, що у Шевченка все вийде, хоча відчував тиск від журналістів, які ставили під сумнів рішення про його призначення. Андрій молодець, я радий за нього", — сказав Павелко в інтерв'ю пресслужбі УАФ.

Він також прокоментував можливий перехід Шевченка у "Мілан", який, за чутками, може відбутися в найближчому майбутньому.

"Ми з Андрієм багато пройшли разом. Найближчим часом обговоримо і разом вирішимо, що краще для нього і збірної України. Але зараз думки тільки про Євро, він — головний тренер команди", — зазначив президент УАФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Андрій Шевченко оцінив перемогу над Португалією, заявивши, що побачив на полі "11 левів".

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