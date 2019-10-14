"Джип, тьолка, сауна..." Чемпіон світу розкрив проблему українського футболу

Український тренер Олександр Петраков, разом з яким збірна України з футболу U-20 виграла молодіжний чемпіонат світу-2019, поділився думкою про молодих футболістів.

За його словами, багато хто з них не прагнуть розвиватися.

dynamomania.com Олександр Петраков

"Коли ми прощалися з командою U-20, я їм сказав, що вони залежні тільки самі від себе і від обставин в житті. Продовжувати працювати. Не боятися труднощів. Не обирати зручне середовище. Коли у тебе в команді 25 однакових людей, ти повинен кожен день виходити на тренування з нормальним пульсом і тиском. Ти повинен виспатися і вкалувати", - сказав Петраков в інтерв'ю програмі "Профутбол".

На думку Петракова, в західних клубах рівень конкуренції набагато вище, що зупиняє українських футболістів від переїзду за кордон.

Збірна України U-20 - чемпіони світу 2019 року FIFA

"Там протягом двох годин тренування вкалують, б'ються. Щоб потрапити до числа 18 найкращих. І тому вони думають: навіщо мені їхати туди? Там, може, трохи більше буде грошей. А тут мене все влаштовує. Я в своїй країні. У мене є гроші, я купив собі джип. Я гру зіграв. У мене тьолка, я пішов з нею в бар, на дискотеку. Всю ніч протанцював. Завтра що у нас? Сауна? Пішов у сауну, попарився. Це зручне середовище. А ось перейти на той рівень і битися за місце в складі багато хто не погоджується", - зазначив український тренер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України U-20 виграла молодіжний чемпіонат світу з футболу-2019.

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