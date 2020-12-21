П'ятою в стрибку: ексзахисник "Динамо" забив фантастичний гол у Туреччині

Колишній захисник київського "Динамо" Домагой Віда, який зараз виступає за "Бешикташ", відзначився красивим голом в матчі турецького чемпіонату проти "Ерзурумспора" (4:0).

Перший тайм поєдинку 13-го туру закінчився нульовою нічиєю, а в другому стамбульському клубу вдалося забити чотири м'ячі, один з яких записав на свій рахунок хорватський футболіст. На 69-й хвилині він прийшов на подачу кутового та відгукнувся на простріл з флангу, замкнувши його ударом п'ятою в стрибку.

Перемога дозволила "Бешикташу" наблизитися до "Аланьяспора", який лідирує в турнірній таблиці, випереджаючи команду Віди на чотири очки. У стамбульського клубу є матч у запасі. "Ерзурумспор" йде на останньому місці в чемпіонаті.

Відзначимо, що хорватський захисник завжди вирізнявся результативністю. Виступаючи за "Динамо", він забив 13 голів у 160 поєдинках, а в складі "Бешикташа" на його рахунку 10 м'ячів у 103 іграх.

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