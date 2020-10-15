Пятов: я аплодую Бущану стоячи, він став опорою для збірної

Михайло Морозов Футбол 11:56, 15.10.2020

Голкіпер збірної України та "Шахтаря" Андрій Пятов похвалив свого партнера по національній команді Георгія Бущана за впевнену гру і лідерські якості.

На YouTube-каналі Української асоціації футболу з'явилося відео засідання експерт-клубу Паріматч, в рамках якого Пятов відзначив, що матчі можуть складатися по-різному. Тому воротарям важливо мати стійку психіку, щоб не втрачати впевненість у собі і виступати на високому рівні.

"Я не люблю обговорювати воротарів. Я з Жорою спілкуюся добре. Я після Франції з ним спілкувався, перед Німеччиною та Іспанією. Можу одне сказати: він показав рівень справжнього воротаря в плані психології. У голкіперів бувають різні матчі. Ти можеш отримати сім, два, чотири. Але те, як він вийшов з цих поєдинків, показує рівень справжнього професіонала зі стійкою психікою. Жора настільки це показав, що я йому аплодую стоячи, тому що він став тією опорою, на яку збірна змогла покластися", – поділився своєю думкою голкіпер "Шахтаря".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в дебютному матчі за збірну України Бущан пропустив сім голів від Франції. Після цього поєдинку у нього відбулася розмова з тренером "Динамо" Мірчею Луческу.

У третьому турі Ліги націй Георгій кілька разів по-справжньому врятував національну команду, але припустився грубої помилки, яка призвела до переможного голу збірної Німеччини.

В останньому жовтневому матчі України Бущан став найкращим гравцем матчу проти Іспанії, який закінчився сенсаційною перемогою нашої команди.

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