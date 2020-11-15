Пятов встановив історичний антирекорд збірної України

Голкіпер збірної України Андрій П'ятов, пропустивши три голи в матчі Ліги націй проти Німеччини, встановив історичний антирекорд національної команди за пропущеними м'ячами серед воротарів.

П'ятову за 96 матчів забили 73 рази. Так 36-річний гравець "Шахтаря" випередив Олександра Шовковського, який 71 раз виймав м'яч із сітки своїх воріт, зігравши в 92 матчах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок 5-го туру Ліги націй Німеччина – Україна завершився з рахунком 3:1. "Синьо-жовті" забили першими, однак потім господарі змогли реалізувати всі свої небезпечні моменти.

На післяматчевій пресконференції Андрій Шевченко зізнався, що залишився задоволений якістю гри.