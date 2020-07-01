Пятов увійшов у десятку голкіперів з найбільшою кількістю "сухих" матчів

Голкіпер збірної України та "Шахтаря" Андрій Пятов потрапив у десятку воротарів із найбільшою кількістю зіграних на нуль матчів за останні 20 років (з 2000 року).

На рахунку нашого співвітчизника 269 "сухих" поєдинків і сьоме місце в рейтингу. Найкращим голкіпером за цим показником став Ікер Касільяс, який не пропускав у 439 матчах, на другому місці опинився Джанлуїджі Буффон (420), а на третьому – Петр Чех (391).

"Голкіпер збірної України та "Шахтаря", який у свої 36 років зберігає місце в "основі" та може значно поліпшити цей показник", – написали про Пятова на сайті GiveMeSport.

Повністю список із десяти воротарів із найбільшою кількістю "сухих" матчів з 2000 року виглядає так:

1. Ікер Касільяс (439);

2. Джанлуїджі Буффон (420);

3. Петр Чех (391);

4. Пепе Рейна (343);

5. Мануель Ноєр (327);

6. Ігор Акінфєєв (316);

7. Андрій Пятов (269);

8. Едвін Ван дер Сар (266);

9. Віктор Вальдес (260);

10. Мікель Ландро (253).

Як повідомляв OBOZREVATEL, донецький "Шахтар" увійшов до списку з тридцяти найбільш стабільних клубів світу.