Пятов розповів, що йому кричав Шевченко в матчі

Голкіпер збірної України Андрій П'ятов розповів, що під час матчу Ліги націй проти Іспанії головний тренер команди Андрій Шевченко був змушений давати йому вказівки прямо по ходу гри.

За словами воротаря, це сталося через те, що він не виконав вимогу тренера – брати участь у виході з оборони.

"Я на першій хвилині вибив м'яч вперед, а Андрій Миколайович мені крикнув: "Що ти робиш? Потрібно грати, навіть якщо не виходить". Я шукаю кращі варіанти, але суперник змушує помилятися під пресингом. Ми повинні грати більш холоднокровно, краще відкриватися. Тут все винні. Звичайно, в першу чергу, моя вина, коли віддавав неточні передачі. Але навіть якщо ми виходили з оборони, то найчастіше робили три-чотири передачі і втрачали м'ячі. Вся команда винна, всi це розуміють", – цитує Пятова tribuna.com.

Воротар "Шахтаря" також згадав слова Шевченка після гри.

"Андрій Миколайович сказав, що ми не будемо відходити від своєї моделі. Навпаки, будемо покращувати роботу під пресингом, вирішувати цю проблему. Помилки є у всіх, навіть у великих команд", – зазначив Пятов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 вересня збірна України з футболу у другому турі Ліги націй групи 4 дивізіону А розгромно поступилася команді Іспанії. Поєдинок в Мадриді на стадіоні "Альфредо Ді Стефано" завершився з рахунком 4:0.