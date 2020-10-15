Пятов розповів про шок після тесту на коронавірус

Воротар "Шахтаря" і збірної України Андрій Пятов зізнався, що відчув шок, отримавши позитивний тест на COVID-19.

Футболіст вже 11 днів перебуває на ізоляції, здав ще один тест, за результатами якого сподівається повернутися в гру.

"Зараз почуваюся добре. Дуже скучив за тренуваннями в загальній групі. Для нас із Тарасом Степаненком був шок, коли дізналися про результати тестів на коронавірус після матчу з "Десною". Була розгубленість, не знали, що робити. Утім, вибору не було, потрібно було піти на ізоляцію, а потім через три дні тест знову був позитивний. Доводиться займатися індивідуально", – цитує" гірника "Команда1".

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні 27 футболістів і членів персоналу "Олександрії" отримали позитивні результати тестів на коронавірус.