Пятов розповів про повернення в збірну України на матчі з Німеччиною та Іспанією

Голкіпер "Шахтаря" Андрій Пятов розповів про своє самопочуття після позитивного тесту на коронавірус і бажання повернутися в розташування збірної України на матчі проти Німеччини та Іспанії в Лізі націй.

В ефірі програми Shakhtar News воротар заявив, що "готовий хоч сьогодні" відновити тренування, і висловив надію на те, що його тест покаже негативний результат, і тоді він зможе приєднатися до національної команди.

"Все відмінно, почуваю себе чудово. Якби тест не показав такий результат, зараз готувався би до гри. Я готовий хоч сьогодні (повернутися до тренувань – Ред.). Але ми в жорстких умовах: знаходимося на самоізоляції. Хочеться, щоб мій тест показав негативний результат, тоді я б відразу відправився в збірну. Якщо все буде добре, потрібно радитися з лікарями – чи дозволять вони повернутися в розташування національної команди. Дозволять – буде супер", – розповів Пятов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що всі результати перших додаткових тестів "Шахтаря" на коронавірус виявилися негативними. Після цього грузин Давид Хочолава і ізраїльтянин Манор Соломон поїхали в розташування своїх збірних, а українці залишилися на самоізоляції. Пізніше "гірники" пояснили причину такого рішення.